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Козак: нефтяники потеряют до 300 млрд рублей от заградительной пошлины

20:30
  • вторник
  • 13 ноября 2018

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, что введение правительством заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов может привести к потере российскими нефтедобывающими компаниями порядка 300 миллиардов рублей.

В случае введения заградительной пошлины на экспорт из России нефтепродуктов, нефтяники могут потерять около 300 миллиардов рублей до конца 2018 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Таким образом, избыточный доход будет изыматься у нефтяников — им будет равновыгодно продавать и на внутренний, и на внешний рынок. В этой ситуации нефтедобыча потеряет около 300 миллиардов рублей", — сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, существующим законом предусмотрено, что при ряде условий до 1 января 2019 года правительство вправе ввести заградительные экспортные пошлины.

Также Козак отметил, что не видит предпосылок для существенного снижения цен на бензин в стране при сложившейся конъюнктуре рынка.

Закон, предоставляющий правительству России право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 90% от пошлины на нефть, был утвержден в июле. Эта норма действует до конца года.

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Вице-премьер Дмитрий Козак
Вице-премьер Дмитрий Козак
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