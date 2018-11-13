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В Москве мужчина угнал такси с двумя детьми

20:52
  • вторник
  • 13 ноября 2018

В Москве на улице Кропоткинская мужчина похитил двух детей. Он отобрал их у матери, напал на водителя такси и увез их на автомобиле. Злоумышленник оказался бывшим мужем потерпевшей.

В центре Москвы мужчина напал на водителя такси, сел в него и угнал. Как передает Агентство "Москва", в автомобиле находились двое детей.

О произошедшем в службу "02" сообщила женщина – мать этих детей. По ее словам, инцидент произошел на улице Кропоткинская. Злоумышленник оказался ее бывшим мужем. Он забрал у нее двух малолетних детей, после чего, распылил из аэрозольного баллончика неизвестное вещество в водителя такси. Затем он сам сел за руль и уехал с места происшествия.

Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемого и установление местонахождения детей.

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