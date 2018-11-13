Цена нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже $66 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года впервые с 19 марта упала ниже 66 долларов за баррель. Теперь ее стоимость составляет 65,99 доллара.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась на 5,89% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Теперь ее цена составляет 65,99 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта была ниже уровня в 66 долларов за баррель 19 марта текущего года.

Ранее 13 ноября стоимость нефти опустилась ниже психологической отметки в 68, а затем в 67 долларов за баррель.