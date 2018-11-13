Госдума приняла во втором чтении закон о налоге для самозанятых

​Депутаты Госдумы 13 ноября приняли во втором чтении законопроект об эксперименте по введению налога для самозанятых в четырех регионах страны. Этот документ предполагает введение льготного налогового режима для тех, кто получает до 2,4 миллиона рублей в год от продажи товаров или услуг, но не имеет своего работодателя.

Во вторник Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об эксперименте по введению налога для самозанятых в четырех регионах страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Документ предполагает, что с 1 января следующего года и в течение десяти лет в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет действовать налог на профессиональный доход. Новым режимом смогут добровольно воспользоваться граждане, которые не привлекают наемных сотрудников по трудовым договорам, не имеют работодателя, и чей годовой доход не превышает двух миллионов 400 тысяч рублей.

Участников эксперимента освободят от уплаты подоходного налога и НДС. Перейти на новую систему можно будет с помощью специального мобильного приложения, которое также будет формировать фискальные чеки. Планируется, что чуть более 60% от полученных налогов будут направлены в региональные бюджеты, почти 40% - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

"Этот режим предусматривает уплату налога 4% и исключает необходимость какого-либо взаимодействия с государством, налоговыми органами, постановкой на учет, ведение какой-то отчетности, наличие бухгалтеров и так далее. Это максимально простая и комфортная форма. Это закон-предложение. Это закон, который дает гражданам право и создает возможность реально этим правом воспользоваться. Те, кто не захочет этим воспользоваться, останутся в той же ситуации, в которой они находятся сегодня. В отношении них законопроект не предполагает никаких действий", - заявил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.