Норвегия обвинила Россию во взломе GPS во время учений НАТО

Минобороны Норвегии официально заявило о вмешательстве России в работу GPS во время учений НАТО. В результате этих действий, якобы предпринятых российской стороной, произошли сбои в работе системы. Ранее в Кремле заявили, что ничего не знают о возможном влиянии России на работу GPS в соседних странах.

Россия якобы причастна к сбоям в работе GPS, которые наблюдались на территории Норвегии в период учений НАТО Trident Juncture. Об этом заявили в Минобороны Королевства, передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что сбои в работе спутниковой навигационной системы фиксировались с 16 октября по 7 ноября. Их источником якобы были российские вооруженные силы на Кольском полуострове. При этом, помехи не привели ни к каким авариям или инцидентам.

После этого норвежское Минобороны обратилось за разъяснениями к российским властям.

О перебоях в работе GPS в районах, прилегающих к российским границам ранее сообщили власти Финляндии. Проблемы возникли во время учений НАТО в Норвегии. Маневры стали крупнейшими с момента окончания холодной войны и длились с 25 октября до 7 ноября.

В Кремле сообщили, что ничего не знают о возможном влиянии России на работу GPS в соседних странах.