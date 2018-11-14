"Это развод": что разрушает отношения ЕС и США

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник поддержала идею французского президента Эммануэля Макрона о формировании европейской армии и призвала к созданию Совета безопасности ЕС. Слова канцлера депутаты Европарламента встретили аплодисментами. Совсем иначе к намерениям лидеров Старого Света отнеслись в США.

"Кажется, это развод", - пишет французская пресса. Не успели главного заокеанского союзника проводить из Парижа - в воскресенье Трамп вместе с сотней мировых лидеров присутствовал на церемонии в честь годовщины окончания Первой мировой - как тот разразился гневными твитами. Громы и молнии полетели прямиком в президента Макрона, передает "ТВ Центр". Во-первых, за то, что предложил создать единую европейскую армию.

"Проблема в том, что Эммануэль страдает от низкого рейтинга одобрения во Франции — 26% — и уровня безработицы почти в 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Кстати, нет страны более националистической, чем Франция: очень гордый народ, и совершенно обоснованно", - отметил Трамп.

Про национализм Трамп тоже напомнил неслучайно. В своей речи Макрон прозрачно намекнул: лозунг "America – first" Париж и союзники считают как минимум "моветоном". В ответ на который, стиснув зубы, долго натянуто улыбались. Но подкупить Трампа нежностью явно не вышло. Отказ от климатического оглашения. Торговая война, выход из сделки с Ираном. И вот теперь угрозы разорвать договор о ракетах средней и меньшей дальности, заодно разрушив систему европейской безопасности.

"Политика безопасности в Европе полностью управляется США. У Европы здесь нет никакой независимости. Переложив эти функции на НАТО, она сама загнала себя в тупик. Теперь европейцы страшно испугались. Они очень боятся Трампа", - рассуждает директор исследовательских программ Института демократии и сотрудничества в Париже Джон Локленд.

Боятся, похоже, действительно сильно. Раз впервые за долгие годы решились пойти в наступление на Вашингтон. "Позвольте говорить прямо. Я не хочу, чтобы европейские страны увеличивали расходы на оборону с целью покупать больше американского оружия. Если мы будем больше тратить, то только чтобы увеличить нашу автономию. Стать суверенной силой", - заявил Макрон.

Но и Трамп за словом в карман не лезет. Прямо напоминая: вояки из французов - так себе: "Макрон предлагает создать собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но во время Первой и Второй мировых войн им противостояла только Германия – и как Франция с этим справилась? Они начали изучать немецкий язык, пока в ситуацию не вмешались США".

Европейским партнерам, намекает Трамп, лучше по-прежнему держать равнение на Белый дом. Там ведь все на контроле. И французские вина, которые, уверен президент США, импортируют с несправедливо низкими пошлинами. И газ в европейских домах, который ряд стран ЕС собирается получать по газопроводу "Северный поток - 2". Для Европы проект крайне выгодный. Но кто ее спрашивал? Посол США в Евросоюзе накануне заявил: у Вашингтона достаточно рычагов, чтобы остановить строительство.

Тут уже не стерпел Берлин. Европе не обойтись без российского газа, отвечает канцлер Меркель. Добавляя: похоже, действительно настало время самим себя защищать.

"Мы должны - я говорю это очень осознанно - в свете событий последних лет, мы должны работать над тем, чтобы однажды создать настоящую европейскую армию", - отметила Меркель.

У фрау канцлерин к Трампу тоже личные счеты. Она вряд ли забыла, как тот на саммите "Большой семерки" в Канаде бросил ей конфету со словами "Не говорите, Ангела, что я вам никогда ничего не даю!".

Европейская пресса отмечает: ни один из предшественников Трампа не хотел иметь с Европой так мало общего. И, похоже, в ЕС это окончательно осознали. Теперь вопрос - что с этой истиной делать. С одной стороны, Трамп в кресле президента США не навечно. С другой - кто знает, какие еще оскорбления придется слушать от его сменщика.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское Бюро "ТВ Центра".