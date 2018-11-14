В сирийской провинции Дераа начались восстановительные работы

В сирийской провинции Дераа, полностью освобожденной от боевиков, началось масштабное восстановление инфраструктуры. Только на ремонт разрушенных во время войны больниц требуется почти 7 миллионов долларов. Еще около 100 тысяч - на возрождение музея, в котором собраны уникальные экспонаты времен греческого, римского и византийского периодов истории.

Бульдозеры сносят остатки баррикад. Семь лет они делили город Дераа на две части. Одну удерживали террористы. Другую - сирийская армия. Эпицентр тяжелых боев в районе площади Бусра. Сегодня, когда Дераа, полностью под контролем властей, ее начали расчищать от обломков и мусора. А горожане уже спокойно ходят по дороге, которую называли линией фронта.

"Это очень важная дорога. Во время войны она была закрыта. Наша задача - соединить юг и север Дераа. Теперь люди, живущие на одной стороне города, могут спокойно ходить на работу, за продуктами, и отвести детей в школу. Скоро откроем и другие дороги", - рассказал мэр Дераа Амин Ауди.

Городской музей до войны был главной достопримечательностью. Там, где раньше стояли античные статуи, экспонаты разных времен – сегодня пустые стеллажи и залы. Всю сокровищницу пришлось вывезти в Дамаск. Линия фронта проходила всего в сотне метров.

"На территории музея неоднократно разрывались снаряды и мины. К счастью, погибших нет. Наши сотрудники постоянно находились на работе. Здание пострадало от нескольких снарядов. Надеюсь, через год все восстановим и откроем музей", - сообщил главный специалист Музея Дераа Мухаммед Насралла.

Если легкие экспонаты вывезти удалось, то саркофаги, капители, колонны в парке, которые весят по нескольку тонн, оставили. Сотрудники охраняли их днем и ночью. Спасти удалось не все. Ракета реактивной установки, выпущенная боевиками, уничтожила памятник эпохи древнего Рима, когда Сирия была частью огромной империи.

Городская больница тоже во время войны оказалась в черте ожесточенных боев. Сейчас здесь сотни пациентов. Но с пулевыми и осколочными ранениями уже никого. В основном бытовые травмы. Врачи оставались в палатах и операционных, когда за окнами рвались снаряды.

"Мы жили на линии фронта. Боевики находились всего в ста метрах от больницы. У нас погибло несколько врачей. Прямо на рабочем месте. Они работали по 20 часов в сутки. Практически без сна. Было очень тяжело. Но никто не оставил свой пост", - говорит главврач больницы Дераа Римма аль Хадди.

Еще пару дней назад больница напоминала крепость. Все окна были завалены мешками с песком, ящиками. Сегодня пациентам уже не грозят ни пули, ни осколки. В клинике и других социальных объектах начали ремонт. Масштабная реконструкция ждет и всю инфраструктуру. Скоро в городе восстановят и систему водоснабжения. Проект уже утвержден.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.