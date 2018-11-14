Протоиерей Андрей Новиков: попытка построить церковь на Украине сыплется

Удастся ли Киеву получить всеобъемлющую автокефалию? Какие формы приобретает давление на каноническую Украинскую православную церковь? И признают ли прихожане раскольников? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил протоиерей Андрей Новиков.

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил протоиерей Андрей Новиков. "Попытка построить церковь на Украине без опоры на церковную традицию, расколоть весь православный мир ради этого – она сыплется", - отметил Андрей Новиков. Полный комментарий протоиерея смотрите в видео.