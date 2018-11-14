Сидящий на "министерской диете" депутат потребовал добавки

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, три недели просидевший на "министерской диете", подвел промежуточные итоги эксперимента: размер потребительской корзины необходимо увеличить, а нормально питаться на 3,5 тысячи в месяц невозможно.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, питающийся на 3,5 тысячи рублей в месяц, подвел первые промежуточные итоги эксперимента, сообщает РИА Новости.

По его словам, размер потребительской корзины должен составлять не менее десяти тысяч, а прожиточного минимума - не менее 20 тысяч. Только эта сумма позволит гражданам покупать нормальные фрукты, мясо, молоко и сыр. С таким предложением депутат намерен обратиться в Госдуму и правительство.

Бондаренко также призвал депутатов и министров сначала прочувствовать на себе те решения, которые они принимают, а затем распространять их на россиян.

Ранее в Сети появилась видеозапись спора экс-министром труда области Натальей Соколовой с Бондаренко. Женщина утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" если питаться "макарошками", фруктами и овощами.

Бондаренко предложил Соколовой самой прожить на эту сумму, но та отказалась, сославшись на свой статус. После этого случая Соколову уволил губернатор региона Валерий Радаев за "пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей".

В свою очередь депутат 24 октября решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Спустя неделю он пожаловался на однообразное меню и недоедание. За две недели Бондаренко похудел на пять килограмм. Врачи утверждают, что после окончания эксперимента потерянный вес вернется вместе с лишними килограммами, так как диета несбалансированная.