Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Погода в новогоднюю ночь будет морозной, столбик термометра может опуститься до минус 12 градусов. Что касается снега, то никаких гарантий нет, так как температура в декабре будет выше климатической нормы примерно на один градус, и сугробы могут растаять к Новому году.

Под Новый год в столичном регионе установится мороз, об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В новогоднюю ночь столбик термометра может опуститься до 12 градусов, а днем до 3-8 градусов мороза.

В конце ноября в европейской части России выпадет снег. Однако температура в декабре будет выше климатической нормы примерно на один градус, и сугробы к Новому году могут растаять.

"Новогодняя ночь редко обходится без снега. Но последние годы это происходит все чаще", - добавили в Гидрометцентре.