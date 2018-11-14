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Синоптики рассказали о погоде на Новый год

09:10
  • среда
  • 14 ноября 2018

Погода в новогоднюю ночь будет морозной, столбик термометра может опуститься до минус 12 градусов. Что касается снега, то никаких гарантий нет, так как температура в декабре будет выше климатической нормы примерно на один градус, и сугробы могут растаять к Новому году.

Под Новый год в столичном регионе установится мороз, об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В новогоднюю ночь столбик термометра может опуститься до 12 градусов, а днем до 3-8 градусов мороза.

В конце ноября в европейской части России выпадет снег. Однако температура в декабре будет выше климатической нормы примерно на один градус, и сугробы к Новому году могут растаять.

"Новогодняя ночь редко обходится без снега. Но последние годы это происходит все чаще", - добавили в Гидрометцентре.

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