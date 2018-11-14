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Цена на нефть марки Brent упала ниже $65

08:49
  • среда
  • 14 ноября 2018

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже 65 долларов за баррель. За день фьючерс на нефть с поставкой в январе 2019 года подешевел более чем на 7%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 7% и составила 64,9 доллара за баррель, сообщает "Газета.Ru".

В последний раз стоимость Brent находилась ниже уровня 65 долларов за баррель в марте этого года.

В октябре президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской экономической недели" в Москве, назвал цену на нефть, которая устроит Россию.

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