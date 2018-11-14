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Украинцы стали чаще проводить отпуск в России

08:48
  • среда
  • 14 ноября 2018

По данным пограничной службы ФСБ, за первые два квартала 2018 года Россию посетили более 3,9 миллиона украинцев, несмотря на агрессивную антироссийскую риторику официального Киева.

В первой половине 2018 года Россию посетили почти 4 миллиона украинцев, свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ. Как отмечает газета "Известия", в нынешнем году граждане Украины стали чаще приезжать в соседнюю страну, чтобы провести здесь отпуск. И это несмотря на агрессивную антироссийскую риторику официального Киева.

Из упомянутого числа около 310 тысяч человек приезжали в Россию с деловыми визитами, а в качестве туристов - более 13,5 тысячи. Для сравнения, за первые шесть месяцев прошлого года в Россию с этой целью въехали лишь 9,6 тысячи украинцев.

Большинство украинцев уезжают в Россию на заработки. "Сегодня, по оценкам ООН, 60 процентов граждан живет за чертой бедности. У многих просто пустые холодильники, и люди не знают, как заплатить за ЖКХ. Кто-то пытается реализовать в России свои бизнес-проекты. В нашей стране не работает экономика, нет рабочих мест и очень низкая зарплата", - заявила в беседе с изданием депутат Верховной Рады Татьяна Бахтеева.

При этом газета отмечает, что Киев неоднократно призывал сограждан отказаться от посещения России, а тех, кто проживает в России, - вернуться на историческую родину. Так, в прошлом месяце глава МИД Украины Павел Климкин советовал украинцам "20 раз подумать" перед поездкой в Россию. Он также заявил, что находиться в РФ ради заработка - "нехорошо".

Киев неоднократно пытался помешать и приезду россиян на Украину. Так, еще в 2015 году в стране был введен запрет на полеты для российских авиакомпаний, запрещен транзит грузов двойного назначения. Сообщалось, что киевские власти рассматривают и возможность полного прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.

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