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Эксперты заявили о росте "серой" экономики в России

09:07
  • среда
  • 14 ноября 2018

Малый бизнес - рестораны, салоны красоты, магазины - стал активнее использовать наличные расчеты, чтобы иметь оперативный доступ к своим деньгам, а также уйти от уплаты части налогов.

Объем "серой" экономики в России за три года вырос на пять процентных пунктов и составляет сейчас 22-23 процента от ВВП страны, сообщают "Известия" со ссылкой на директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

Данная динамика подтверждается и простыми потребителями: малый бизнес - рестораны, салоны красоты, магазины электроники - стал чаще просить клиентов расплачиваться наличными. Так, в октябре средний чек в заведениях общепита при оплате картой упал на 14 процентов, а наличными увеличился на 40 процентов.

Для того, чтобы побуждать клиентов платить наличными, заведения придумывают различные аргументы. Самый популярный из них - "У нас не работает терминал".

Предприятиям общепита удобна оплата наличными потому, что деньги можно оперативно потратить на закупку необходимых продуктов. Процесс вывода денег со счета не только долгий, но и затратный. Кроме того, наличие денег на счету означает увеличение налогооблагаемой базы.

Кроме того, малый бизнес предпочитает наличные из-за высокой платы за банковский перевод. Сейчас комиссия финансовых организаций за эквайринг обходится примерно в 1,6 - 2 процента от суммы среднего чека.

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