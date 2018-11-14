ЦБ отозвал лицензии у банка "Москва" и УМ-банка

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Москва" и московского УМ-банка.

Банк России 14 ноября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков, говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о банке "Москва" и УМ-банке.

В первой кредитной организации были обнаружены нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов. Банк проводил сомнительные операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки, отмечает "Газета.Ru".

В УМ-банке более половины пассивов приходились на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы. Кроме того, кредитная организация проводила непрозрачные для регулятора операции.

Банк "Москва" и УМ-банк являются участниками страхования вкладов. На 1 ноября банк "Москва" занимал 431-е место в банковской системе России, а УМ-банк - 293-е место.