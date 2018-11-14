Число жертв лесного пожара в Калифорнии увеличилось до 48

Число жертв разрушительных лесных пожаров в Калифорнии возросло до 48, более 200 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Число жертв пожаров в Калифорнии продолжает расти. По последним данным, в результате стихии погибли 48 человек, сотни пропали без вести, сообщает "МИР24".

Огонь выжег всё на площади 418 квадратных километров и полностью уничтожил 7 с половиной тысяч зданий. Почти весь выгорел город Парадайс. Свои дома покинули порядка 300 тысяч жителей.

По последним данным, пожар, получивший название "Кэмп", локализован лишь на 30 процентов. На борьбу со стихией направлены более пяти тысяч спасателей. Работы ведутся круглосуточно, но остановить пламя пока не удаётся.