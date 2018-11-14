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В Совфеде объяснили сбои в GPS на учениях НАТО в Норвегии

10:13
  • среда
  • 14 ноября 2018

Сбой в работе спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО произошел из-за плохой подготовки мероприятия, а не из-за действий российских военных. Так прокомментировали ситуацию в Совете Федерации.

В Совете Федерации прокомментировали финские и норвежские заявления о том, что российские военные якобы вмешалась в работу навигационных систем GPS во время учений НАТО, передает РИА Новости.

По словам сенатора Франца Клинцевича, такая ситуация могла произойти из-за недостаточной подготовки к таким масштабным учениям.

"Ну, а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские", - добавил политик.

Ранее власти Финляндии сообщили о перебоях в работе GPS в районах, прилегающих к российским границам. Накануне Минобороны Норвегии официально обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений НАТО.

В Кремле сообщили, что ничего не знают о возможном влиянии России на работу GPS в соседних странах.

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Зампредседателя комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич
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