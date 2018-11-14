США не успеют ввести новые санкции против России до конца года

Американские законодатели заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями после промежуточных выборов, а потому новые антироссийские ограничения не ожидаются до следующего года.

Конгресс США не успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, поскольку американские законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg. Спешка с решением внутренних проблем объясняется тем, что в нынешнем составе конгрессменам осталось работать лишь до января.

"У нас осталось не так много времени. Это будет настоящая гонка, если, конечно, кто-то не хочет остаться работать на Рождество", - отметил сенатор Джон Корнин, представляющий штат Техас. Сенатор Боб Менендез, демократ из Нью-Джерси, также заявил, что санкции против Москвы законодателям принимать банально некогда.

Агентство отмечает, что Россия выиграла для себя немного времени благодаря тому, что промежуточные выборы в США прошли без скандалов: американские спецслужбы не зафиксировали никаких попыток вмешательства в процесс голосования.

На минувшей неделе Минфин США в очередной раз продлил срок действия временных лицензий на деятельность компаний предпринимателя Олега Дерипаски до 7 января 2019 года. До этого времени представителям бизнеса разрешено совершать операции с "Русалом" и En+. В ведомстве объяснили свое решение тем, что компании показывают существенные изменения в структуре корпоративного управления, что может привести к смене контроля над организациями.