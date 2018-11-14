Медведев утвердил двухэтапную индексацию платы за ЖКХ в 2019 году

В следующем году тарифы ЖКХ будут повышаться дважды: 1 января на 1,7 процента и 1 июля на 4 процента. На такой мере настаивали Минфин и Минэкономразвития, но ФАС выступала против.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о двухэтапной индексации платы за ЖКХ в следующем году. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина, данная мера связана с повышением с начала нового года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2 процента - с 18% до 20%.

Как ожидает Минэкономразвития, после повышения ставки НДС расходы коммунального комплексы вырастут на 16 миллиардов рублей. Чтобы обеспечить учет повышения НДС, с 1 января 2019 года плата граждан за ЖКХ возрастет на уровне 1,7 процента. А 1 июля тарифы на коммунальные услуги дополнительно повысятся на 2,4 процента относительно январского уровня. Прежде тарифы ЖКХ в течение года индексировались однократно - только с 1 июля, как правило, в среднем на 4 процента, передает "Газета.Ru".

Против индексации тарифов ЖКХ в два этапа в сентябре выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Он, в частности, отмечал, что в двух третях регионов страны тарифы и без того выше экономически обоснованного уровня.

По мнению Артемьева, индексация тарифов на 1,7 процента нужна только в тех регионах, где тарифы ниже "эталона". Там, где они выше, коммунальную плату нужно либо снизить, либо "перевести ее в обязательные инвестиции", заявил руководитель ФАС.