Путин отметил развитие экономических связей России с АСЕАН

Более 25 миллиардов долларов взаимных инвестиций и на треть увеличенный объём товарооборота. И это лишь часть того, что уже реализовано по линии Россия-АСЕАН. Дальнейшее развитие сотрудничества - как с ассоциацией в целом, так и с отдельными странами - Владимир Путин в среду обсуждает в Сингапуре. На повестке - самый широкий круг вопросов.

Сингапур встречает гостей саммита АСЕАН изменчивой погодой. Здесь то жара плюс тридцать, то идет тропический ливень. Стабильности в последнее время не хватает и климату экономическому. Его улучшение - одна из основных тем форума, передает "ТВ Центр".

В АСЕАН - Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии - входят 10 стран, среди них Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Это одна из крупнейших региональных организаций, с численностью населения 640 миллионов человек и ежегодным торговым оборотом в 2,5 триллиона долларов. Сегодняшняя встреча лидеров посвящена сотрудничеству АСЕАН с Россией. Наша страна является полномасштабным партнером организации.

Азиатский регион имеет множество своих проблем. Например, здесь регулярно случаются землетрясения. Путин на встрече поднял тему реагирования на подобные катастрофы. Россия может помочь. Кроме того, у нашей страны есть опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями. А представителей бизнес-сообщества государств Юго-Восточной Азии пригласили посетить Россию и принять участие в Санкт-Петербургском и Восточном экономических форумах.

"Я очень рад, что нам с Россией удалось добиться серьезного прорыва в двустороннем сотрудничестве после саммита в Сочи в 2016 году. Россия и АСЕАН совместно работают по целому ряду вопросов, таких как безопасность, мировая политика и экономика", - отметил премьер Сингапура Ли Сяньлун.

Еще накануне Владимир Путин должен был встретиться с премьер-министром Сингапура, чтобы обсудить двусторонние отношения. Но из-за плотности графиков встречу перенесли на среду.

Возможно, будет подписана серия контрактов об инвестициях в области нефтехимии, медицины и высоких технологий. Не исключено, что лидеры обсудят создание зоны свободной торговли между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом. Это способствовало бы дальнейшему росту взаимного товарооборота. Так же у Путина запланирована встреча с президентом Южной Кореи, уже прошли переговоры с премьер-министром Таиланда.

"Таиланд наш давний и надежный партнер. В прошлом году мы отметили 120-летие отношений", - указал Путин.

Ключевым пунктом в диалоге с японским премьер-министром, очевидно, станет мирный договор. Синдзо Абэ уже заявил, что в среду хочет обсудить с Владимиром Путиным условия заключения документа, который наши страны не могут подписать уже 70 лет. А вечером все лидеры встретятся за одним праздничным столом. Премьер Сингапура устраивает торжественный прием, посвященный участникам саммита.

Петр Вершинин, "ТВ Центр", Сингапур.