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Мощный снегопад накрыл юг России. Это привело к крупным ДТП

11:48
  • среда
  • 14 ноября 2018

Мощный снегопад стал причиной аварии с участием 15 машин в Ростовской области. ДТП парализовало движение на федеральной трассе "Дон". Такой внезапный приход зимы на юге России явно не ожидали. Чего не скажешь о севере страны - там к такой погоде привыкли. Снегом засыпает Мурманскую, Архангельскую области и республику Коми.

Момент взрыва запечатлела камера одной из проезжавших машин. Фура сгорела за считанные минуты. Владельцы соседних грузовиков успели во время отогнать свои авто и не пострадали. Многокилометровые пробки -  почти по всей трассе М4. Южные регионы буквально утопают в снегу. Самая сложная ситуация в Ростовской области, где столкнулись полтора десятка машин. Многие водители попросту не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Из-за снегопада и плохой видимости на маршрут не вышло несколько десятков пассажирских автобусов. Водители, которые оказались заложниками непогоды, пытаются справиться своими силами, выталкивая машины из снежных заносов. Остальные дожидаются спецтехнику и спасаются в пунктах обогрева. Вдоль трассы организовали более 100 мобильных точек с тепловыми пушками и горячим питанием. Не лучше ситуация и в самом городе. Ростовчане снимают видео и делятся зимними пейзажами в Сети.

Зеленые деревья стоят под снежными шапками. А водители вспоминают навыки зимнего вождения - не всегда удачно. Всего за несколько дней снега выпало столько, что и окно - демонстрируют пользователи - не сразу получается открыть. И на потепление в ближайшее время рассчитывать не стоит: зима в регион пришла всерьез и надолго, обещают синоптики.

Похожая картина на севере страны - засыпает Мурманскую, Архангельскую области и республику Коми. Занятия в школах отменены. А припаркованные авто почти полностью скрылись под снегом. При этом видимость на дорогах не превышает 500 метров, а ветер в порывах разгоняется до 25 метров в секунду.

Готовиться стоит и жителям Красноярского края - снегопады вот-вот обрушатся на Норильск. По местным меркам погода для ноября привычная, но водителей все же просят быть осторожней. И по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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ДТП, как следствие снегопада
ДТП, как следствие снегопада
ДТП, как следствие снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
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