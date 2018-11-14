Мощный снегопад накрыл юг России. Это привело к крупным ДТП

Мощный снегопад стал причиной аварии с участием 15 машин в Ростовской области. ДТП парализовало движение на федеральной трассе "Дон". Такой внезапный приход зимы на юге России явно не ожидали. Чего не скажешь о севере страны - там к такой погоде привыкли. Снегом засыпает Мурманскую, Архангельскую области и республику Коми.

Момент взрыва запечатлела камера одной из проезжавших машин. Фура сгорела за считанные минуты. Владельцы соседних грузовиков успели во время отогнать свои авто и не пострадали. Многокилометровые пробки - почти по всей трассе М4. Южные регионы буквально утопают в снегу. Самая сложная ситуация в Ростовской области, где столкнулись полтора десятка машин. Многие водители попросту не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Из-за снегопада и плохой видимости на маршрут не вышло несколько десятков пассажирских автобусов. Водители, которые оказались заложниками непогоды, пытаются справиться своими силами, выталкивая машины из снежных заносов. Остальные дожидаются спецтехнику и спасаются в пунктах обогрева. Вдоль трассы организовали более 100 мобильных точек с тепловыми пушками и горячим питанием. Не лучше ситуация и в самом городе. Ростовчане снимают видео и делятся зимними пейзажами в Сети.

Зеленые деревья стоят под снежными шапками. А водители вспоминают навыки зимнего вождения - не всегда удачно. Всего за несколько дней снега выпало столько, что и окно - демонстрируют пользователи - не сразу получается открыть. И на потепление в ближайшее время рассчитывать не стоит: зима в регион пришла всерьез и надолго, обещают синоптики.

Похожая картина на севере страны - засыпает Мурманскую, Архангельскую области и республику Коми. Занятия в школах отменены. А припаркованные авто почти полностью скрылись под снегом. При этом видимость на дорогах не превышает 500 метров, а ветер в порывах разгоняется до 25 метров в секунду.

Готовиться стоит и жителям Красноярского края - снегопады вот-вот обрушатся на Норильск. По местным меркам погода для ноября привычная, но водителей все же просят быть осторожней. И по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".