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СКР заинтересовался "китовой тюрьмой" в Приморье

12:23
  • среда
  • 14 ноября 2018

В Приморье Следственный комитет начал проверку деятельности морской станции, где в неволе содержатся более сотни косаток и белух. По мнению зоозащитников, диких животных противозаконно отлавливали для продажи в заграничные океанариумы.

Бухта Средняя в Приморском крае прославилась, как "китовая тюрьма". В десяти  вольерах находятся косатки и белухи. Пройти на территорию невозможно. Журналистам и зоозащитникам удается только подглядывать.

Китовая база здесь находится много лет. Но в этом году зоозащитники ужаснулись количеству отловленных животных. 90 белух и 12 косаток. По мнению экологов, эти млекопитающие - живой товар для зарубежных океанариумов.

"В Китае очень бурно строят новые океанариумы. Последние два года в строй должны войти 32 новых крупных заведения. Это гигантские по масштабам своим развлекательные заведения, каждый из которых требует по несколько касаток, до 10 касаток. И это, конечно, гигантский платежеспособный спрос", - рассказал руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.  

За косаток и белух в заграничных океанариумах готовы платить миллионы долларов. Но их продажа за границу с мая этого года в России полностью запрещена. В связи с чем в Росприроднадзоре компаниям отказали в разрешении на экспорт животных.

Китовой базой заинтересовалась прокуратура. Уже проведена не одна проверка. Выяснилось, что и разрешения на отлов организациям выданы незаконно. Ловить морских животных могут только действующие в стране океанариумы в культурно – просветительских и научных целях. А вот компании, которые занимались выловом  этих косаток и белух, имеют отношение к океанариуму разве только что номинальным названием организации.

15 из 90 белух в "китовой тюрьме" - малыши до года. Отлов детенышей в принципе запрещен. У полярных дельфинов семейные связи развиты практически как у людей. Зоозощитники говорят: отловить маленькую особь белухи все равно что отобрать грудного ребенка у матери.

Дальнейшая судьба "китовой базы" определится после проверки Следственного комитета. Но ученые и зоозащитники уверены - косаток и белух необходимо немедленно вернуть на волю.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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Отлов белух
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