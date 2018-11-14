Собянин рассказал о завершении реконструкции Варшавского шоссе

Сергей Собянин в среду дал старт движению на отрезке Варшавского шоссе в Щербинке, где завершились масштабные работы по реконструкции.

Сергей Собянин открыл участок Варшавского шоссе в Щербинке после реконструкции. Дорога была расширена. Кроме того, главным сооружением на этом участке стал 6-полосный транспортный тоннель на пересечении с улицей Железнодорожная. Он обеспечит комфортное бессветофорное движение по основному ходу трассы. Его протяжённость составляет почти 570 метров, передает "ТВ Центр".

"Вы помните, что это была узкая дорога, по которой проехать было сложно. Сегодня это полноценная скоростная магистраль, построены дублёры, эстакады, и вот сегодня последнее сооружение - крупное инженерное сооружение - туннель прямого хода. Транспортное обслуживание в результате этой реконструкции улучшится у сотен тысяч людей. Это жители Бутово, Щербинки, Подольска, так что это важная работа, которая сегодня подошла к завершению", - заявил Собянин.