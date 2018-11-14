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Бывший депутат Рады рассказал о блицкриге и захвате Москвы

10:27
  • среда
  • 14 ноября 2018

Украине необходимо провести блицкриг, конечная цель которого - завоевание Москвы, уверен бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол.

Экс-депутат Рады, а также бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол посоветовал Киеву дойти блицкригом до Красной площади. Об этом сообщает в среду издание Дни.Ру.

По мнению политика, Украина не может захватить территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, потому что "блицкриг необходимо закончить не в Донецке", а в Москве.

В то же время Черновол признал, что Киев еще не готов к этому и поэтому стране следует действовать дипломатическими методами, включая санкции.

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