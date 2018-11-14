Песков не стал предсказывать последствия от "второй волны" санкций США

В Кремле не будут предсказывать, какими будут новые антироссийские санкции США, но однозначно они навредят двухсторонним отношениям. Тем не менее, Москва намерена проанализировать их, чтобы минимизировать последствия.

Россия проанализирует новые санкции США для минимизации последствий, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь".

Санкции однозначно навредят российско-американским отношениям. Песков также выразил обеспокоенность тем, что США в последнее время стали вести себя непредсказуемо.

"Какая она (новая волна антироссийских санкций – прим. ред.) будет - сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказывать, а тем более - учитывая непредсказуемость наших американских визави. То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, об этом все уже говорят абсолютно открыто, потому что эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира - конечно, это предмет для глубокой обеспокоенности всех", - цитирует его ТАСС.