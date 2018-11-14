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СКР возбудил еще три дела по фактам обстрелов в Донбассе

11:19
  • среда
  • 14 ноября 2018

Следственный комитет России возбудил очередные уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса. В результате действий украинских военных один человек погиб, второй получил ранения.

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов мирных жителей Донбасса, об этом сообщила официальная представитель СКР Светлана Петренко.

В результате обстрелов 8 ноября в поселке Марьевка самопровозглашенной ЛНР погиб 63-летний мирный житель. 12 ноября житель города Золотое получил ранения. Кроме того, следствием установлены другие многочисленные факты преступной деятельности ВСУ с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

"Мотивом их действий (ВСУ - прим. ред.), как и прежде, были убийство и причинение тяжкого вреда здоровью неопределенному кругу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины, в связи с тем, что они отказываются признать легитимность действующей власти и желают создать собственные административно-территориальные образования", - добавила Петренко.

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