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Жители Киева перекрыли центр города из-за отсутствия тепла в квартирах

11:38
  • среда
  • 14 ноября 2018

Демонстранты с плакатами перекрыли бульвар Леси Украинки в центре Киева, что привело к образованию в центре города километровых заторов. Украинцы требуют провести тепло в их квартиры и винят в происходящем власти страны.

Возмущенные отсутствием тепла в своих квартирах жители Киева днем в среду, 14 ноября, перекрыли бульвар Леси Украинки в центре города, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Из-за протестной акции центр украинской столицы стоит в километровых заторах.

Как отмечает агентство, люди беспрерывно ходят по пешеходному переходу, не давая автомобилям проехать. В руках у них плакаты с требованием подключить их дом к отоплению. Демонстранты винят в отсутствии тепла жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭКи) и правительство страны.

Критическая ситуация с отоплением сложилась по всей Украине - в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Кроповницком и других городах и поселках.

Жители Смелы накануне перекрыли выезд из города, добиваясь подключения тепла, а затем отправились в Киев, чтобы пикетировать офис "Нафтогаза Украины". Из-за срыва отопительного сезона в городе закрыты школы и детские сады, объявлено чрезвычайное положение, открыто уголовное дело.

"Вместо того, чтобы найти преступников и заставить их возместить ущерб, власть и руководство "Нафтогаза" решили просто не давать номинацию газа населенным пунктам", - возмутился депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Неплатежи по услугам ЖКХ будут только нарастать. Дело в том, что с 1 ноября стоимость газа на Украине выросла на 23 процента, а в течение года увеличится еще на 44 процента, что обострит и без того крайне напряженную ситуацию.

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