Мурманскую полицию проверят из-за детей в тюремных робах

Мурманское управление МВД ранее опубликовало фотографии со своего мастер-класса, в ходе которого дети могли примерить костюмы заключенных. Местные жители заметили схожесть этих нарядов с робами, которые носили узники Освенцима.

Следственный комитет оценит действия мурманских полицейских, переодевших детей в робы заключенных во время мастер-класса в местном торговом центре, сообщается на странице СК в Twitter. Ранее фотографии со скандальной акции появились на сайте регионального управления МВД.

"Следственным комитетом начата проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции и коммерческой организации, предоставляющей подобные услуги населению", - говорится в заявлении ведомства.

Проверку пообещали организовать и в управлении полиции по Мурманской области. Начальник управления Виталий Зайков уже назначил проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятия по профориентации детей и подростков.

При этом в пресс-службе ведомства заявили ТАСС, что, по предварительной информации, сотрудники полиции не предоставляли костюмы участникам мероприятия.

В ходе мастер-класса в одном из торговых центров Мурманска дети рисовали фотороботы, снимали отпечатки пальцев, распутывали загадки в детективном квесте. Кроме того, дети могли примерить костюмы полицейских и заключенных. Фотографии с мероприятия вызвали крайне негативную реакцию среди местных жителей. Так, некоторые горожане нашли в костюмах арестантов схожесть с робами, которые носили узники концлагеря Освенцим.

Пресс-релиз полиции, посвященный мастер-классу, появился на странице мурманского управления МВД в социальной сети "ВКонтакте". Фотографии из него, впрочем, впоследствии были удалены.