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ЦРУ уличили в разработке "сыворотки правды"

12:15
  • среда
  • 14 ноября 2018

ЦРУ после терактов 11 сентября планировало использовать в работе с подозреваемыми в терроризме специальное лекарство, под воздействием которого люди могли бы легче раскрывать секретные сведения.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США намеревались использовать в работе с подозреваемыми в терроризме лекарство, которое могло действовать как "сыворотка правды", сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад правозащитной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU).

В докладе говорится, что специалисты ЦРУ выяснили, что лучше всего для этих целей подходит препарат мидазолам. В медицине его используют для лечения припадков, бессонницы, а также как седативное средство перед операциями.

Разработки "сыворотка правды" начались после терактов 11 сентября 2001 года, для ее использования нужно было получить разрешение Минюста США. Но в 2003 году программу была закрыта.

"Было по меньшей мере два юридических препятствия: запрет на медицинские эксперименты над заключенными и запрет на использование при допросах психотропных средств или тех, которых "сильно изменяли восприятие", - говорится в докладе правозащитников.

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