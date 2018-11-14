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Собянин: реконструкция Варшавского шоссе завершена

15:04
  • среда
  • 14 ноября 2018

В Москве полностью завершена реконструкция Варшавского шоссе. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия движения в новом транспортном тоннеле на участке от МКАД до Щербинки. Строительные работы здесь начались два года назад.

Последние приготовления перед открытием тоннеля на Варшавском шоссе. Дорожная разметка, светодиодное освещение. Ливневки, которые подключены к насосной станции. Воду очищают от мусора и пропускают через фильтры. Только после этого она поступает в общую канализацию, передает "ТВ Центр".

Тоннель оборудован противогололедной системой. Датчики встроены прямо в асфальт. Они считывают температуру и давление, и когда на них появляется лёд, срабатывают разбрызгиватели реагентов.

Этот тоннель теперь обеспечивает бессветофорное движение по Варшавскому шоссе в районе Щербинки. По три полосы в каждом направлении. Здесь же разворотные эстакады в центр и область. А также съезд на обводную дорогу, ведущую в Подольск.

"Закончилась многолетняя работа по реконструкции Варшавки - ее части за МКАД. Вы помните, что это была узкая дорога, по которой проехать было сложно. Сегодня это полноценная скоростная магистраль, построены дублеры, эстакады, и сегодня открыто последнее сооружение - тоннель прямого хода", - сказал Собянин.

По традиции движение открывает колонна строительной техники. Следом легковой транспорт. Открытие этого тоннеля завершает реконструкцию 12-километрового участка Варшавского шоссе. Пропускная способность здесь увеличена на треть. Дублеры обеспечивают доступ к жилым кварталам.

Магистраль оборудована шумозащитными экранами. Для пешеходов построили два подземных и четыре надземных перехода.

Виктор Прокушев, Владимир Черных, Дмитрий Иванов, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
Новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе
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