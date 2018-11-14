В Москве джип упал с эстакады ТТК. Видео с места ДТП

Водитель жив, машина – нет. В среду ночью с моста на Третьем транспортном кольце упал джип. По чьей вине, сейчас выясняет полиция.

В Москве джип упал с моста на Третьем транспортном кольце. ДТП фактически произошло на улице Большая Тульская. Именно там находилась парковка, на которую и свалился внедорожник. Вероятно, водитель двигался по трассе на огромной скорости. На эстакаде не вписался в поворот, проломил ограждение и рухнул вниз, передает "ТВ Центр".

Людей под мостом на тот момент не было, и никто не пострадал, кроме водителя - его с тяжёлыми травмами срочно увезли в клинику. А вот иномарку починить вряд ли удастся: машина, очевидно, упала на бок, потом от удара перевернулась и влетела в опору. И теперь больше похожа на груду металлолома.