ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве джип упал с эстакады ТТК. Видео с места ДТП

15:08
  • среда
  • 14 ноября 2018

Водитель жив, машина – нет. В среду ночью с моста на Третьем транспортном кольце упал джип. По чьей вине, сейчас выясняет полиция.

В Москве джип упал с моста на Третьем транспортном кольце. ДТП фактически произошло на улице Большая Тульская. Именно там находилась парковка, на которую и свалился внедорожник. Вероятно, водитель двигался по трассе на огромной скорости. На эстакаде не вписался в поворот, проломил ограждение  и рухнул вниз, передает "ТВ Центр".

Людей под мостом на тот момент не было, и никто не пострадал, кроме водителя - его с тяжёлыми травмами срочно увезли в клинику. А вот иномарку починить вряд ли удастся: машина, очевидно, упала на бок, потом от удара перевернулась и влетела в опору. И теперь больше похожа на груду металлолома.

Главное сегодня
Последствия падения автомобиля Range Rover с эстакады
Последствия падения автомобиля Range Rover с эстакады
Последствия падения автомобиля Range Rover с эстакады
Последствия падения автомобиля Range Rover с эстакады
Последствия падения автомобиля Range Rover с эстакады
Последствия падения автомобиля Range Rover с эстакады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение