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Организатор беспорядков на Хованском кладбище сел на 11 лет

15:05
  • среда
  • 14 ноября 2018

В среду в Мосгорсуде идёт оглашение приговора бывшему руководителю Хованского кладбища Юрию Чабуеву и другим фигурантам дела об организации беспорядков в мае 2016 года. Тогда один человек был застрелен, двоих насмерть сбили на машине, а ещё несколько десятков пострадали в массовой драке со стрельбой.

Бывший начальник отделения "Ритуала" Юрий Чабуев - главный фигурант дела о беспорядка на Хованском кладбище - приговорен к 11 годам колонии. Такое наказание ему в среду назначил Мосгорсуд.

"Признать Чабуева виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует ТАСС текст приговора.

Остальные фигуранты получили от 3,5 до 11,5 года колонии. При этом всем им был зачтен срок, проведенный в СИЗО, по закону "день за полтора".

Что происходит в суде – смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Гоголевой.

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Суд по делу о беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года
Суд по делу о беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года
Рассмотрение по существу в Мосгорсуде уголовного дела о беспорядках на Хованском кладбище
Рассмотрение по существу в Мосгорсуде уголовного дела о беспорядках на Хованском кладбище
Заседание суда о массовой драке на Хованском кладбище
Заседание суда о массовой драке на Хованском кладбище
Дело о драке на Хованском кладбище
Дело о драке на Хованском кладбище
Сотрудники полиции у Хованского кладбища в Москве, где произошла массовая драка со стрельбой
Сотрудники полиции у Хованского кладбища в Москве, где произошла массовая драка со стрельбой
Участники массовой драки на Хованском кладбище
Участники массовой драки на Хованском кладбище
Полиция задержала участников массовой драки на Хованском кладбище
Полиция задержала участников массовой драки на Хованском кладбище
Сотрудники ОМОН у Хованского кладбища в Москве
Сотрудники ОМОН у Хованского кладбища в Москве
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