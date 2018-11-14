Организатор беспорядков на Хованском кладбище сел на 11 лет

В среду в Мосгорсуде идёт оглашение приговора бывшему руководителю Хованского кладбища Юрию Чабуеву и другим фигурантам дела об организации беспорядков в мае 2016 года. Тогда один человек был застрелен, двоих насмерть сбили на машине, а ещё несколько десятков пострадали в массовой драке со стрельбой.

Бывший начальник отделения "Ритуала" Юрий Чабуев - главный фигурант дела о беспорядка на Хованском кладбище - приговорен к 11 годам колонии. Такое наказание ему в среду назначил Мосгорсуд.

"Признать Чабуева виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует ТАСС текст приговора.

Остальные фигуранты получили от 3,5 до 11,5 года колонии. При этом всем им был зачтен срок, проведенный в СИЗО, по закону "день за полтора".

Что происходит в суде – смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Гоголевой.