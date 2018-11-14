В Москве сократят сроки строительства домов по программе реновации

Сроки строительства жилья по программе реновации будут сокращаться. Об этом в среду заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Власти планируют сократить сроки строительства домов по программе реновации. Ранее нормативный срок составлял два с половиной года. Благодаря упрощению административных процедур, которые должны проходить застройщики, к концу этого года он сократится на три месяца. А позже достигнет полутора лет, передает "ТВ Центр".

К концу этого года по программе реновации будут переселены более 10 тысяч москвичей. Это более трех с половиной тысяч новых квартир. В целом за год в Москве на 18 процентов увеличилась площадь введённой в эксплуатацию недвижимости. При этом рост по жилью составил 25 процентов.