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В Москве сократят сроки строительства домов по программе реновации

15:21
  • среда
  • 14 ноября 2018

Сроки строительства жилья по программе реновации будут сокращаться. Об этом в среду заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Власти планируют сократить сроки строительства домов по программе реновации. Ранее нормативный срок составлял два с половиной года. Благодаря упрощению административных процедур, которые должны проходить застройщики, к концу  этого года он сократится на три месяца. А позже достигнет полутора лет, передает "ТВ Центр".

К концу этого года по программе реновации будут переселены более 10 тысяч москвичей. Это более трех с половиной тысяч новых квартир. В целом за год в Москве на 18 процентов увеличилась площадь введённой в эксплуатацию недвижимости. При этом рост по жилью составил 25 процентов.

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Дом по программе реновации
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Новоселье по программе реновация
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Дом, построенный по программе реновации
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Готовая квартира по программе реновации
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