Беби-бум в Московском зоопарке: пополнение у мартышек диан, туров и плакс

В "Московском зоопарке" - сплошные дни рождения. Прибавление в семье празднуют туры, плаксы, а ещё дианы - это такие мартышки с необычным контрастным окрасом.

Мартышки дианы в зоопарке, как и в живой природе, живут своей семьёй. Мама, папа и малыш, которому нет еще и трёх недель, и пока зоологи не знают – мальчик это, или девочка. Питается он исключительно молоком матери, которая не оставляет его ни на минуту. Мартышки, как и люди, заботятся друг о друге и не стесняются проявлять нежные чувства.

Диана – это не имя, как может показаться, а вид обезьян, которые обитают в тропических лесах Африки и занесены в красную книгу. Живут они в кронах деревьев – цепко держаться за ветки помогает хвост, который, между прочим, длиннее тела. У мартышек диан обычно рождается только один малыш. А в Московском зоопарке потомство этих обезьян получили впервые за 15 лет.

Соседи диан – капуцины-плаксы, и в их семье – тоже пополнение. Детёнышу 2,5 месяца и его по очереди нянчат мама, бабушка и старший брат. Малыш даже во сне цепко держится за спину взрослого – ведь активные и эмоциональные капуцины постоянно в движении. Но при всём кажущемся легкомыслии это умные животные.

В зоопарке они живут в своей среде: сотрудники не заходят в вольер, только вбрасывают еду. Завтрак, обед и ужин по расписанию: овощи, фрукты, зелень, пророщенная пшеница, а для молодых мам – витамины. Пополнение в этом году не только у обезьян: у дагестанских туров на свет появились девять козлят.

Новое потомство туров ожидают к лету, как и у евразийских рысей. В этом году у них родились четверо котят. Теперь всем детёнышам предстоит подрасти и окрепнуть. А дальнейшая судьба у каждого сложится по-своему. Кто-то останется продолжать династию в Московском зоопарке, а кто-то уедет в другие города и даже страны.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".