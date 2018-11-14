Волгоградский школьник принес на занятия топор, ножи и бензин

Подросток пронес в сельскую школу Даниловского района Волгоградской области горючую жидкость и холодное оружие, а когда его повели к директору, он принял крысиный яд.

Ученик восьмого класса сельской школы Даниловского района Волгоградской области принес на занятия топор, ножи и бензин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местной администрации. После того, как опасные предметы изъял учитель, подросток проглотил яд.

Инцидент произошел утром во вторник, 13 ноября. Подростка госпитализировали с отравлением. По данным областного управления Следственного комитета России, угрозы жизни и здоровью ребенка нет. По факту произошедшего сейчас проводится проверка. При этом известно, что на учете полиции школьник не состоит.

"Вреда он никому не хотел причинить, одноклассники все в один голос это сказали. Мы причины сейчас выясняем, работает межведомственная комиссия", - заявила начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что у подростка в школе с кем-то мог быть конфликт. "Просто хотел напугать одноклассников, поэтому и пришел в класс с топором, ножами и канистрой бензина. Он все это просто выложил на парту, учитель - мужчина - сходил за коллегами, и вместе они уже отправили ребенка к директору школы. Там при взрослых подросток съел что-то. Предположительно, крысиный яд", - заявил источник.

С начала года в российских образовательных учреждениях произошло уже несколько громких нападений подростков. Последний из таких инцидентов случился в Керчи, где студент устроил стрельбу и взрывы в местном политехническом колледже. Погибли 20 человек, а подозреваемый покончил с собой.