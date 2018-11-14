Подозреваемый в шпионаже на Россию австриец прокомментировал дело

Отставной полковник армии Австрии, подозреваемый в работе в пользу России, сообщил, что не разглашал государственных тайн и не чувствует себя шпионом. Об этом рассказал его адвокат.

Отставной полковник армии Австрии, которого подозревают в шпионаже в пользу России, высказался о деле, передает РИА Новости.

"Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственных тайн. Он очень рад решению суда. Он не чувствует себя шпионом", - заявил адвокат подозреваемого Михаэль Хофер.

Ранее суд Зальцбурга не стал арестовывать австрийского полковника. По утверждению судьи, угрозы побега подозреваемого нет, так как экс-полковник знал ранее о расследовании в отношении него и не пытался сбежать.

9 ноября австрийская пресса сообщила о задержании отставного полковника, который якобы более 20 лет передавал российским спецслужбам секретную информацию. При этом Вена не стала направлять запрос в Москву по возникшим у них подозрениям, а разгласила информацию в СМИ. В тот же день посла Австрии в Москве вызвали в МИД России.