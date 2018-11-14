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На Украине журналистику объявили профессией чрезвычайной опасности

13:11
  • среда
  • 14 ноября 2018

В Национальном союзе журналистов Украины заявили о полной безнаказанности тех, кто нападает на сотрудников СМИ. Правозащитники опасаются, что атак на журналистов в ближайшее время станет только больше.

На Украине в последнее время произошло несколько десятков инцидентов с применением силы против журналистов, при этом в стране до сих пор нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших. В связи с этим, как отметил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, ситуация с безопасностью сотрудников СМИ вызывает серьезную тревогу.

"Мы говорим о чрезвычайно опасной ситуации в плане физической безопасности журналистов, а также о тревожной ситуации, касаемо свободы слова на Украине в общем. Мы сегодня видим, что на Украине происходят десятки инцидентов применения силы против журналистов, физической агрессии, нападают даже на имущество, блокируют телеканалы", - заявил Томиленко (цитата по ТАСС).

По его словам, на Украине также ведется активная политика притеснения свободы слова. Среди них - досудебное блокирование сайтов, поддержка со стороны политиков ресурсов, генерирующих враждебность к журналистам, санкции против телеканалов за "пророссийскую позицию". "Сегодня представители власти и сотрудники правоохранительных органов не готовы к цивилизованному диалогу, это только усиливает нашу тревогу. Климат сегодня на Украине для работы журналистов очень нездоровый", - констатировал глава НСЖУ.

Основной причиной постоянных нападок на журналистов он назвал "тотальную безнаказанность", а также то, что "власть возглавляет эту враждебность к журналистам".

При этом Томиленко предположил, что ближе к выборам на неугодных журналистов будет еще больше нападений, и они станут жестче. "Цена политической перезагрузки будет очень высокой, поэтому заказчиками новых атак на журналистов могут в будущем выступать избирательные штабы политиков", - заключил правозащитник.

Среди громких скандалов с журналистами на Украине в последнее время - задержание портала "Страна.ua" Игоря Гужвы, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, а также арест руководителя портала РИА "Новости. Украина" Кирилла Вышинского.

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