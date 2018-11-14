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В УПЦ не слышали о тайной встрече Порошенко с архиереями

13:14
  • среда
  • 14 ноября 2018

В УПЦ ничего не знают о тайной встрече Петра Порошенко с архиереями канонической церкви. По словам главы информационного отдела архиепископа Климента, об этом он узнал из сообщений СМИ.

В Синодальном информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви не слышали о тайной встрече группы архиереев УПЦ с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом рассказал председатель отдела архиепископ Климент, пишет РИА Новости.

"Мне об этой встрече ничего не известно, так как меня не приглашали на эту встречу. Я слышал о том, что там кто-то присутствовал из иерархов только из СМИ. Если этот диалог связан с решением вопроса будущего православной церкви, то, безусловно, это компетенция церкви. И мы можем послушать то, что могут светские представители власти посоветовать нам в этом вопросе, но решение принимать церкви", - сказал Климент.

Ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал, что президент встретился с представителями канонической Украинской православной церкви. По данным СМИ, на встречу с ним пришло всего трое представителей УПЦ из 89.

Накануне Порошенко должен был встретиться с архиереями УПЦ. Представители церкви предложили сделать это в Киево-Печерской Лавре, однако глава государства туда не приехал.

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