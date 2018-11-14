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Гройсман возмущен ситуацией с отоплением на Украине

13:23
  • среда
  • 14 ноября 2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возмущен тем, что не все регионы Украины получают отопление и пригрозил мэрам отстранением от должности, если они не в состоянии решить эту проблему.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил отстранить от должности тех мэров, в чьих городах был сорван отопительный сезон, сообщает "Интерфакс".

"Я требую положить этому конец. А если речь идет о том, что какие-то мэры не умеют это сделать, - буду обращаться к парламенту отстранять их с занимаемых должностей <…> 90% мэров городов - нормальные адекватные люди, но есть и такие, которые не могут сделать элементарные вещи", - заявил Гройсман.

Глава правительства посетовал, что он вынужден "24 часа в сутки заниматься разблокированием вопроса теплоснабжения" Кривом Роге, Павлограде, Херсоне.

На Украине с 1 ноября стоимость газа выросла на 23 процента. Критическая ситуация с отоплением сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Кроповницком и других городах и поселках.

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