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Брошенного младенца нашли в подъезде дома на Ленинском проспекте

15:29
  • среда
  • 14 ноября 2018

Брошенного грудного ребёнка обнаружили жильцы дома на Ленинском проспекте у себя в подъезде. Младенец лежал на лестничной площадке около мусоропровода между четвертым и пятым этажами.

Грудного ребенка обнаружили на лестничной площадке в подъезде дома на юго-западе Москвы. Соседи сразу вызвали полицию и скорую. Ребёнка доставили в больницу, передает "ТВ Центр".

Врачи определили, что девочке всего месяц.  Ей оказали всю необходимую помощь и сейчас её жизни ничего не угрожает. В настоящее время идёт поиск родителей.

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Место найденного брошенного младенца
Место найденного брошенного младенца
Место найденного брошенного младенца
Место найденного брошенного младенца
Место найденного брошенного младенца
Место найденного брошенного младенца
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