Брошенного младенца нашли в подъезде дома на Ленинском проспекте

Брошенного грудного ребёнка обнаружили жильцы дома на Ленинском проспекте у себя в подъезде. Младенец лежал на лестничной площадке около мусоропровода между четвертым и пятым этажами.

Грудного ребенка обнаружили на лестничной площадке в подъезде дома на юго-западе Москвы. Соседи сразу вызвали полицию и скорую. Ребёнка доставили в больницу, передает "ТВ Центр". Врачи определили, что девочке всего месяц. Ей оказали всю необходимую помощь и сейчас её жизни ничего не угрожает. В настоящее время идёт поиск родителей.