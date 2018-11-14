Пилот ВВС США погиб в результате падения истребителя в Техасе

На территории авиабазы Лафлин в американском штате Техас рухнул истребитель T-38. В результате инцидента один из пилотов погиб, еще один был экстренно госпитализирован.

Один летчик погиб, еще один был госпитализирован в результате крушения двухместного учебного самолета ВВС США T-38 на территории авиабазы Лафлин в штате Техас, сообщает местное издание Stars and Stripes.

Сверхзвуковой истребитель разбился во вторник около 19:40 по местному времени. Информация о пилотах, а также о возможных причинах инцидента к настоящему моменту не раскрывается.

Как отмечают журналисты, в конце октября руководство ВВС США отстранило от работы трех командиров на базе Лафлин. В заявлении военных подчеркивалось, что увольнения связаны с "безалаберной и опасной обстановкой" на территории базы.

Ранее на этой неделе американский военный истребитель F/A-18 Hornet с атомного авианосца ВМС США "Рональд Рейган" потерпел крушение неподалеку от южной японской префектуры Окинава. Воздушное судно в момент инцидента совершало тренировочный полет. По предварительным данным, причиной крушения могли быть проблемы с двигателем.

Находившиеся на борту F/A-18 пилоты благополучно катапультировались и были спасены американским вертолетом.