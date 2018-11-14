В Кремле внимательно следят за ситуацией на нефтяном рынке

В Кремле следят за ситуацией на рынке нефти, но пока воздерживаются от оценок. Ранее нефть марки Brent обновила мартовский минимум и упала ниже 65 долларов за баррель.

Кремль внимательно следит за ситуацией на нефтяном рынке, пишет ТАСС.

"Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках. Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок. В остальном сейчас никаких комментариев быть не может", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК не ограничивать производство нефти.

14 ноября нефть марки Brent обновила мартовский минимум и упала ниже 65 долларов за баррель.