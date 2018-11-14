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Перепутал газ с тормозом: видео наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге

14:59
  • среда
  • 14 ноября 2018

Серьёзная авария с участием внедорожника произошла этим утром в Екатеринбурге. Водитель иномарки на высокой скорости сбил троих пешеходов на тротуаре.

В среду в Екатеринбурге под колеса автомобиля попала женщина с коляской, в которой находился ее двухлетний сын. Еще один пострадавший - мужчина. На место ЧП незамедлительно прибыли бригады скорой помощи. Ребенок впал в кому, у матери диагностирован перелом позвоночника, передает "ТВ Центр".

Водитель автомобиля серьёзных травм не получил. Сотрудникам полиции он заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Однако правоохранители не исключают, что водитель намеренно двигался по тротуару, объезжая пробку. Ведётся доследственная проверка.

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Водитель джипа в Екатеринбурге сбил пешеходов
Водитель джипа в Екатеринбурге сбил пешеходов
Водитель джипа в Екатеринбурге сбил пешеходов
Водитель джипа в Екатеринбурге сбил пешеходов
Водитель джипа в Екатеринбурге сбил пешеходов
Водитель джипа в Екатеринбурге сбил пешеходов
14 Перепутал газ с тормозом: видео наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге
14 Перепутал газ с тормозом: видео наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге
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