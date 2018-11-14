Перепутал газ с тормозом: видео наезда автомобиля на пешеходов в Екатеринбурге

Серьёзная авария с участием внедорожника произошла этим утром в Екатеринбурге. Водитель иномарки на высокой скорости сбил троих пешеходов на тротуаре.

В среду в Екатеринбурге под колеса автомобиля попала женщина с коляской, в которой находился ее двухлетний сын. Еще один пострадавший - мужчина. На место ЧП незамедлительно прибыли бригады скорой помощи. Ребенок впал в кому, у матери диагностирован перелом позвоночника, передает "ТВ Центр".

Водитель автомобиля серьёзных травм не получил. Сотрудникам полиции он заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Однако правоохранители не исключают, что водитель намеренно двигался по тротуару, объезжая пробку. Ведётся доследственная проверка.