ДТП с двумя грузовиками на Варшавском шоссе попало на видео

На Варшавском шоссе столкнулись "Газель" и груженный асфальтом грузовик. От удара оба автомобиля перевернулись, перекрыв две полосы в сторону области.

"Газель" и грузовой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в районе метро "Пражская". От удара обе машины перевернулись, перекрыв две полосы в сторону области, сообщает TVC.RU со ссылкой на очевидцев.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящее время в районе ДТП образовалась пробка длиной около трех километров от тоннеля на пересечении с улицей Подольских курсантов до Сумского проезда.