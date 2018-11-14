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ДТП с двумя грузовиками на Варшавском шоссе попало на видео

14:28
  • среда
  • 14 ноября 2018

На Варшавском шоссе столкнулись "Газель" и груженный асфальтом грузовик. От удара оба автомобиля перевернулись, перекрыв две полосы в сторону области.

"Газель" и грузовой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в районе метро "Пражская". От удара обе машины перевернулись, перекрыв две полосы в сторону области, сообщает TVC.RU со ссылкой на очевидцев.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящее время в районе ДТП образовалась пробка длиной около трех километров от тоннеля на пересечении с улицей Подольских курсантов до Сумского проезда.

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Последствия ДТП с участием грузовика и Газели
Последствия ДТП с участием грузовика и Газели
ДТП с участием грузовика перевозящего асфальт
ДТП с участием грузовика перевозящего асфальт
Пожарные и скорая помощь на месте ДТП
Пожарные и скорая помощь на месте ДТП
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
ДТП с участием грузовика
ДТП с участием грузовика
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