Курц не будет портить отношения с Россией из-за "шпионской истории"

По словам Курца, Вена сделала заявление по поводу шпионской деятельности в стране на основе имеющихся улик, чтобы продемонстрировать свою решительную позицию. В Москве подобный подход ранее назвали политикой "сенсационных вбросов".

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что правительство его страны поступило правильно, когда сообщило общественности о деле отставного полковника, подозреваемого в разведдеятельности в интересах Кремля. Об этом, как передает ТАСС, Курц заявил во время выступления в Вене.

По словам канцлера, тот факт, что обвинения еще не доказаны, поскольку нет решения суда, не является основанием для правительства скрывать подобные сведения. "По моему мнению, было правильно проинформировать общественность и Россию, что мы шпионскую деятельность не приемлем", - подчеркнул он.

Себастьян Курц добавил, что правительство Австрии действовало, основываясь на имеющихся у властей уликах. Он выразил уверенность, что дело отставного полковника дойдет до обвинительного приговора.

В то же время канцлер выразил надежду на то, что диалог между Австрией и Россией сохранится. "У нас четкий взгляд на это дело, у нас четкий взгляд на Россию. Мы хотим быть в диалоге, но мы знаем, что случилось в Нидерландах, что случилось в Великобритании, мы объявили солидарность с нашими европейскими партнерами. Если шпионаж происходит у нас, неважно со стороны какой страны, то мы считаем это неприемлемым и будем с этим бороться", - заключил Курц.

Канцлер подчеркнул, что у Вены хорошие контакты с Москвой и в будущем это не изменится. Принимать отдельных шагов по высылке российских дипломатов Австрия не намерена.

О задержании австрийского экс-полковника вооруженных сил, который на протяжении 20 лет якобы шпионил на Россию, стало известно в начале ноября. В МВД Австрии заявили, что выявили шпиона благодаря информации от "дружественной службы" из третьей страны.

Разгоревшийся после этого скандал прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, который отметил, что западные партнеры Москвы взяли за правило "прибегать к микрофонной, мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно".