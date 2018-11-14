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Министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке

14:15
  • среда
  • 14 ноября 2018

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил, что уходит в отставку. Это связано с разногласиями в правительстве относительно ситуации в секторе Газа.

Глава Миобороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление.

Это связано с разногласиями в правительстве относительно ситуации в секторе Газа. В последние дни обострились отношения между Израилем и Палестиной. За прошедшие сутки Израиль нанес удары по 160 целям в Газе в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками по еврейскому государству.

Либерман занимал пост министра обороны Израиля с 2016 года.

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