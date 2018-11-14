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Движение по трассе М-11 полностью запустят в сентябре 2019 года

15:31
  • среда
  • 14 ноября 2018

Движение по платной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" полностью введут в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Запуск трассы несколько раз переносился, в том числе из-за археологических находок.

Движение по платной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" планируется запустить в сентябре 2019 года, сообщает "Интерфакс".

"Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашения с вводом в эксплуатацию в сентябре 2019 года", - сообщил председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

В начале октября стало известно, что в районе строительства седьмого и восьмого участков трассы были обнаружены археологические находки разных эпох: от железного века до Великой Отечественной войны.

Строительство трассы ведется с 2010 года, ее протяженность - 669 километров. Она пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия". Новая дорога будет платной, путь от Москвы до Санкт-Петербурга займет не более пяти с половиной часов.

Первоначально трассу планировали запустить к чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. Затем в "Автодоре" заявили, что дорогу сдадут до конца 2018 года. 4 сентября министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что трасса М-11 откроется целиком в 2019 году.

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