Полиция спасла львенка Путина из припаркованного "Ламборгини"

Львенка, при рождении получившего прозвище "Путин", спасли из прокатного автомобиля, припаркованного на Елисейских полях. Водителя задержали, ему грозит тюремный срок.

Полиция обнаружила львенка в прокатном автомобиле "Ламборгини" на одном из главных проспектов Парижа - Елисейских полях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зоозащитную организацию 30 Millions d'Amis. Водителю элитной машины, который был задержан на месте, грозит тюремный срок.

Спасенному маленькому хищнику всего два месяца. Как считается, арендатор автомобиля планировал сделать детеныша своим домашним животным. Похожий случай с еще одним львенком произошел в Париже всего пару месяцев назад, и тогда злоумышленник был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Примечательно, что львенка из "Ламборгини" от рождения звали именем Путин. Спустя некоторое время его переименовали в "Даду".

Обследование ветеринаров показало, что малыш ослаблен, имеет проблемы с задними лапами и хвостом, но, тем не менее, чувствует себя хорошо.

Сейчас львенок помещен в карантин, а затем отправится в питомник в департаменте Луара, где присоединится к двум другим львятам, спасенным сотрудниками 30 Millions d'Amis этой осенью.