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В Госдуму внесен законопроект о запрете держать подсудимых в клетках

15:46
  • среда
  • 14 ноября 2018

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний. В документе указывается, что эти короба мешают общению подсудимого с адвокатом и оказывают морально-психологическое давление.

В Госдуму внесли проект закона о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судов, об этом пишет "Интерфакс".

В нижнюю палату парламента этот документ внесла группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

В пояснительной записке сказано, что защитные кабины мешают подсудимому общаться со своим адвокатом, оказывают морально-психологическое давление и физически изолируют его от судебного заседания.

Авторы законопроекта отмечают, что ЕСПЧ также считает содержание подсудимых в металлической клетке недопустимым.

"Это не соответствует нормам цивилизованного поведения в демократическом обществе, является унижением человеческого достоинства и нарушает статью 3 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод - прим. ред.)", - отмечено в пояснительной записке.

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