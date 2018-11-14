Путин и Абэ договорились об активизации переговоров по мирному договору

Япония и Россия обязательно заключат мирный договор, пообещал японский премьер-министр Синдзо Абэ. В ходе встречи в Сингапуре лидеры договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному соглашению на основе декларации 1956 года.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года. Это произошло в ходе встречи в Сингапуре, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", - сказал представитель Кремля.

Сам Абэ подчеркнул, что Токио и Москва обязательно заключат мирный договор, передает ТАСС.

"На основе выстроенного доверия [с президентом Владимиром Путиным] мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор", - отметил он. Также японский премьер пообещал посетить Россию в начале 2019 года.

В эти дни в Сингапуре проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее Абэ заявил, что в среду хочет обсудить с Путиным условия заключения документа, который наши страны не могут подписать уже 70 лет. Он решил предложить президенту России ускорить переговоры по решению территориального вопроса.

В рамках советско-японской декларации 1956 года, Москва выражала готовность передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. Однако это возможно только после заключения мирного договора. При этом, Япония претендует также на острова Итуруп и Кунашир согласно Трактату о торговле и границах 1855 года.

При этом, позиция России состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В связи с этим, российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.