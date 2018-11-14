Подозреваемый в убийстве подмосковного следователя попросил убежище в Грузии

Предполагаемый организатор убийства следователя Евгении Шишкиной был задержан в Тбилиси в конце прошлой недели. Свою причастность к покушению на следователя он не признает и просит у грузинских властей политическое убежище.

Задержанный в Тбилиси россиянин Ярослав Сумбаев, который подозревается в убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом, как передает "Интерфакс", в среду, 14 ноября, сообщил местный телеканал "Имеди" со ссылкой на адвоката задержанного Зураба Тодуа.

По словам адвоката, его подзащитный признает совершение им киберпреступлений и использование фальшивых документов, однако категорически отрицает участие в убийстве следователя Шишкиной. Сумбаев опасается, что в случае экстрадиции в Россию его могут приговорить к высшей мере наказания.

О возможной причастности Сумбаева к убийству Евгении Шишкиной в середине октября сообщила газета "Известия". Подмосковный следователь занималась делом, связанным с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда. Одним из фигурантов расследования оказался Ярослав Сумбаев, однако он успел сбежать из России.

По словам Тодуа, Сумбаев был задержан в Грузии непосредственно за кибер-преступления. "Это те данные, что есть у Интерпола. Каких-либо обновленных обвинений мы не получали. Конечно же, причастность к убийству он не признает", - заявил адвокат.

Юрист также рассказал, что его подзащитный приехал в Грузию вместе с семьей около 7-8 месяцев назад и собирался начать там бизнес. "Он купил дом и ни в каких незаконных действиях не был замечен. Его задержали грузинские правоохранительные органы четыре дня назад и сейчас он находится под экстрадиционным арестом. Ему назначено трехмесячное предварительное заключение", - рассказал Тодуа.

Тело Евгении Шишкиной было найдено возле ее дома утром 10 октября в поселке Архангельское Красногорского района. По данным следствия, за несколько месяцев до убийства неизвестные сожгли автомобиль Шишкиной. Кроме того, женщина получала угрозы в связи с расследуемым ей делом и обращалась за госзащитой.